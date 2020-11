Politiet lavede fartkontrol: 87 fartsyndere taget

Statskassen blev lørdag adskillige tusindekroner rigere. Nordsjællands Politi lavede en fartkontrol på Nakkehoved Strandvej i Munkerup, og det viste sig at være en særdeles god idé.

Fartkontrollen varede i fem timer, oplyser Nordsjællands Politi. Og i løbet af den tid kørte 882 biler forbi fotovognen, der holdt i byzone med en hastighedsgrænse på 50 km/t. Af de 887 bilister kørte 87 for stærkt. De kan nu se frem til en bøde.

Af de 87 sigtede kørte 10 personer så meget for stærkt, at de også får et klip i kørekortet.