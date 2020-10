Den gode anmelder gjorde langt mere, end hvad der er forventeligt, skriver Nordsjællands Politi i deres opslag på Facebook. Foto: Jens Wollesen

Politiet giver ros for at hjælpe ældre mand

Gribskov - 07. oktober 2020 kl. 14:05 Kontakt redaktionen

På Facebook lyder en stor ros fra Nordsjællands Politi til en borger, der hjalp en ældre, forvirret mand hjem fra Helsinge i søndags.

Om eftermiddagen fik politiet et opkald fra den hjælpsomme borger, der stod sammen med den ældre mand, der var forvirret, og som trængte til at få tørt tøj på.

Personen ville gerne køre manden hjem, men det eneste ID, han havde på sig, var et kørekort, og det står der ikke adresse på.

- Den flinke borger ringede derfor til os og fortalte, hvordan landet i Helsinge lå, og der var ingen tvivl om, at den ældre herre trods situationens alvor var i gode hænder. For hurtigst muligt at få manden hjem i vante rammer fik borgeren udleveret mandens adresse, så borgeren selv kunne hjælpe den ældre herre hjem, skriver Nordsjællands Politi i deres opslag.

I mellemtiden fik politiet ringet til en af de hjemmesygeplejersker, der besøger manden dagligt, og sygeplejersken ville straks køre hjem til manden og tage imod ham og sørge for, at han fik den pleje, han havde brug for.

- Under hele forløbet var vi altså kun med på en telefonlinje, men vi kunne nemt fornemme medmenneskeligheden emme igennem telefonrøret, og det var en sand fornøjelse at opleve, hvordan en borger tog hånd om et fremmed menneske, der havde behov for hjælp. AH