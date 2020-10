Politiet fik gevinst: Bil stoppet med to påvirkede mænd

En 20-årig mandlig bilist fra Helsinge blev klokken 01.04 natten til fredag standset på Hillerødmotorvejens forlængelse. Her viste et narkometer, at han formentlig havde kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer, og han blev derfor anholdt og sigtet for narkokørsel.

En 19-årig mand fra Helsinge, der var med som passager i bilen, blev ved hændelsen sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer, da der blev fundet en mindre mængde hash i hans besiddelse i forbindelse med ransagning.

Den 20-årige bilist fik efterfølgende udtaget en blodprøve med henblik på at fastslå de præcise omstændigheder omkring hans eventuelle narkopåvirkning.

Det oplyser Nordsjællands Politi.