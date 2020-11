Politiet efterlyser to kvinder: Tilbød 10-årig pige chokolade

En 10-årig pige kom mandag klokken 15.10 gående med sin cykel på Bonderupvejen i rundkørslen ved Græstedvej i Gilleleje, da to kvinder ved en rød parkeret bil tilbød pigen chokolade.

Pigen, som kommer fra lokalområdet, afviste det dog og skyndte sig herefter fra stedet.

Nordsjællands Politi modtog anmeldelsen klokken 19.25 og vil gerne i kontakt med de to kvinder for at fastslå årsagen til, at de tog kontakt til pigen.

De to kvinder beskrives ifølge døgnrapporten således:

A: kvinde, ca. 45 år, almindelig af bygning og med sort langt hår. Talte dansk med accent. B: kvinde, ca. 60 år, almindelig af bygning, og med meget lidt synlige øjenbryn. Iført rød hue. Talte dansk med accent.