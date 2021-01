Politiet efterlyser 46-årig kvinde: Kig i haver og skure

Nordsjællands Politi efterlyser en 46-årig kvinde, der er gået fra sit hjem på Engerødvej i Helsinge.

Hun er ikke set siden onsdag den 6. januar.

Kvinden er cirka 170 centimeter høj, spinkel af bygning og har mørkt, kraftigt, skulderlangt hår. Hun er formentlig iført en grå, halvlang softshell-jakke af mærket Ilse Jacobsen.

Politiet opfordrer til, at man kigger i haver og skure for at se, om kvinden skulle have taget ophold der.