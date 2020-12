Morten Ulrik Jørgensen, tidligere forstander på Havregården Kostskole, har selv fortalt, at politiet har lagt en af politianmeldelserne mod ham ned. Men det passer ikke, lyder det nu fra politiet. Foto: Claus Johansen

Politiet afviser påstand fra Havregårdens eks-forstander

Gribskov - 31. december 2020 kl. 06:56 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

- Politiet har sagt, at der ikke er mere i den her sag for dem, og at der ikke er en sigtelse på vej.

Sådan lød det i begyndelsen af december fra den tidligere forstander på Havregården Kostskole i Smidstrup, Morten Ulrik Jørgensen. Men den påstand passer ikke. Sådan lyder det nu fra Nordsjællands Politi.

Morten Ulrik Jørgensen er blevet meldt til politiet af bestyrelsen på Havregården for ulovlig indtrængen på kostskolen, og ifølge Kasper Guldager, leder af afdelingen for personfarlig efterforskning i Helsingør, er den sag ikke lagt ned.

- Der er ikke nogen af sagerne, der er henlagt, siger han med henvisning til, at der i alt er indgivet tre forskellige anmeldelser mod Morten Ulrik Jørgensen.

Tre politianmeldelser Udover anmeldelsen for ulovlig indtrængen har bestyrelsen på Havregården også anmeldt byrådspolitikeren for vold mod elever, ligesom de har bedt politiet om at se nærmere på nogle endnu uspecificerede økonomiske forhold på kostskolen under Morten Ulrik Jørgensens ledelse.

Socialtilsynet meldte i slutningen af november også Morten Ulrik Jørgensen til politiet for at have ført en elev i underbukser op foran andre elever og ydmyget ham offentligt. Og alle disse forhold er altså stadig under efterforskning.

- Sagerne ligger hos os samlet og er under efterforskning, siger Kasper Guldager.

Hvornår forventer I, at efterforskningen er færdig?

- Det kan jeg ikke sige. Når der er indgivet tre anmeldelser på den samme person, vil sagerne også følge hinanden. Der vil den ene sag ikke blive afgjort, før de andre - på nær hvis man vælger at slutte nogle af forholdene. Så det er for tidligt at sige noget om tidshorisonten, siger efterforskningslederen.

Dækkede over overgreb Sager på Havregården er den seneste tid væltet frem.

Det er blandt andet kommet frem, at Arbejdstilsynet har givet syv påbud siden 2013, ligesom Socialtilsynet i sine tilsynsrapporter har beskrevet seksuelle overgreb blandt børn, stofmisbrug og vold, ligesom ledelsen bliver beskyldt for bevidst at have tilbageholdt viden om overgrebene.

Morten Ulrik Jørgensen har under hele forløbet afvist, at nogle af sagerne havde noget med hans person at gøre. Det på trods af, at han altså er blevet politianmeldt tre gange, lige som Socialtilsynet klart har sagt, at de ikke har stolet på oplysninger, der er kommet fra den tidligere forstander.

- Vi har ikke haft tillid til oplysninger, der er kommet fra ham, fordi vi så mange gange har oplevet, at de ikke var i overensstemmelse med sandheden, eller at oplysningerne kom alt for sent, sagde tilsynschef hos Socialtilsyn Hovedstaden, Kristina Vang Jensen, i december til Ugeposten.

Taler med politiet Bestyrelsesformand på Havregården, Jonas Fedder Witt, fortæller, at han er i dialog med politiet om deres anmeldelser, og at han er blevet afhørt flere gange.

- Efter vi har indgivet vores anmeldelser, har jeg flere gange snakket med politiet og har en igangværende dialog med dem om, hvad der skal ske. Jeg har fuld tillid til, at de gør det nødvendige. Fra Havregårdens side leverer vi de oplysninger, vi har fået ind, så politiet kan vurdere, hvad der skal ske efterfølgende, siger han.

Den seneste politianmeldelse blev indgivet, efter Morten Ulrik Jørgensen troppede op på Havregården, selvom ledelsen ifølge Jonas Fedder Witt havde gjort det klart, at han ikke var velkommen, mens der var elever. En medarbejder fortalte, at det var en meget voldsom oplevelse for eleverne.

Elever var rystede - De blev kede af det, vrede og rystede, så vi skulle bruge mange ressourcer på at samle eleverne op bagefter. Mange af eleverne ser jo Morten Ulrik Jørgensen som den, der nu er skyld i, at skolen skal lukke, siger en medarbejder, som ønsker at være anonym.

Jonas Fedder Witt fortæller, at de efter politianmeldelsen kun har fået nogle af de ting tilbage, Morten Ulrik Jørgensen tog ved sit besøg.

- I forbindelse med at vores gamle forstander dukkede op uden at have tilladelse, har vi haft en lang dialog med politiet. Det har resulteret i, at vi har fået nogle af vores ting tilbage, men ikke alle sammen. Vi mangler stadig en del. Blandt andet en række dokumenter der har personalemæssig karakter, siger Jonas Feder Witt.

Han fortæller også, at de stadig er i gang med at tjekke op på en lang række forhold.

- Der er nogle økonomiske ting, vi stadig er ved at undersøge. Der har også været nogle ting i forhold til fysisk magtanmeldelse, siger han.

Tavs politiker Ugeposten har ad flere omgange forsøgt at få en kommentar fra Morten Ulrik Jørgensen til, at politiet undsiger hans forklaring, om at nogle af sagerne mod ham er lagt ned. Vi kan se, at han har læst SMS'erne. Men han er ikke vendt tilbage.

