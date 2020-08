Politiet: Hjælp med at finde forsvundet mand

Led i haver, udhuse og skure for at hjælpe med at finde den siden i torsdags forsvundne Einar, opfordrer Nordsjællands Politi.

I dag søndag fortsætter politiet sammen med hunde og Missing People med at lede efter den 86-årige demente ældre herre.

Torsdag aften omkring klokken 21-tiden gik han fra et plejehjem ved Trongårdsbakken i Vejby.