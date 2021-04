Nordsjællands Politi arbejder med at finde præcis lokation til ny nærpolitistation. Foto: Thomas Olsen

Politichef om politistation: - Jeg er meget glad for, at vi er kommet så langt

Gribskov - 15. april 2021 kl. 20:11 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

- Jeg er meget glad for, at vi er kommet så langt i processen, at vi nu kan koncentrere os om at finde de rigtige bygninger til de nye nærpolitienheder. Det betyder nemlig, at vi er et skridt nærmere at kunne invitere borgerne indenfor.

Sådan lyder det nu fra politidirektør Jens-Christian Bülow, efter at det i går kom frem, at en ny nærpolitistation skal ligge i det centrale Helsinge.

Den nye station er en del af en politisk aftale fra 2020, der skal sikre mere nærpoliti i hele landet.

Men selvom valget altså er faldet på Helsinge, fortæller Jens-Christian Bülow nu, at man endnu ikke har fundet den præcise lokation til nærpolitistationen. I går forlød det ellers, at man var blevet enige om en placering i det gamle tinghus i byen. Her holdt politiet til indtil 2014, da man lukkede den daværende station.

Men placeringen er altså endnu ikke helt på plads.

- Vi er utroligt glade for, at vi får denne nærpolitienhed. Det har vi længe ønsket os. Vi har meget fokus på at bevare vores fredelige bymiljøer og forebygge, at vores unge udsættes for eller inddrages i kriminalitet. Et synligt politi er med til at opnå det, og vi glæder os meget til dette nye kapitel i vores gode samarbejde med Nordsjællands Politi, siger borgmester Anders Gerner Frost.

Åbent 15 timer om ugen Gribskov Kommune har den seneste tid været præget af en konflikt mellem to grupperinger. Blandt andet blev en ung mand overfaldet af et tæskehold på 13 personer på Helsinge Station.

At valget er faldet på Helsinge, skyldes kriminalitetsstatistikken.

- Placeringen af nærpolitienheden i Helsinge er baseret på en samlet vurdering af kriminalitetsbilledet i Gribskov Kommune, og at Helsinge er den største by i kommunen med en central beliggenhed, siger Jens-Christian Bülow.

Den nye station vil være åbent for fysiske henvendelser 15 timer om ugen. Det vides ikke, hvornår den skal stå klar.