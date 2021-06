Politi tog bilnøglerne: Mistanke om promillekørsel

Her blev føreren af bilen, en 22-årig mand fra Søborg, truffet. Et alkometer viste, at han havde en promille over det tilladte, men da det ikke var muligt at påvise, om promillen stammede fra før eller efter kørsel, blev han ikke sigtet for spirituskørsel. Patruljen tog dog mandens bilnøgler med på politistationen med henblik på at forebygge eventuel efterfølgende spirituskørsel. Den 22-årige blev derfor oplyst om, at nøglerne kunne afhentes, når han igen var ædru.