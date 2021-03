Politi afviser rygter: Det var ikke et røveri

Men der er ikke tale om et røveri, da man i det tilfælde skal have forsøgt at standse tyvene, og der skal have været brugt vold eller udsat trusler om vold ifølge Nordsjællands Politi. De har derfor vurderet, at det ikke var et røveri, men et tyveri der fandt sted i Rema 1000 søndag aften.