Det er hyggeligt med en hotdog ved pølsevognen, men det er ikke lovligt at spise varerne ved borde og bænke udenfor pølsevognen. Denne type udeservering er der faldet en bøde for søndag. Foto: Kim Rasmussen

Pølsevogn fik coronabøde

Gribskov - 13. april 2020 kl. 10:50 Af Marianne Due Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bekymringerne for at sprede coronavirus betyder, at Nordsjællands Politi får rigtig mange henvendelser. Søndag blev det til 15-20 stykker, fortæller vagtchef David Buch, og i Helsinge faldt der også en bøde.

Pølsevognen Time Out på Skovgårdsvej havde nemlig udeservering med borde og bænke, og det er ikke tilladt. Klokken 12.30 søndag blev ejeren sigtet for at overtræde reglerne, og han fik et påbud om at fjerne spisepladserne.

- Mange mennesker er ude i det gode påskevejr, men helt generelt er borgerne rigtig gode til at efterkomme politiets anvisninger. Det er nok også en af grundene til, at der indtil nu ikke har været anledning til at dele bøder ud, fordi folk har fulgt retningslinjerne og opfordringerne fra patruljerne, siger vagtchef David Buch.