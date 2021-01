Artiklen: Podcasten Lægedrabet: Far: Charlotte følte sig utryg i tiden op til, hun mistede livet

Lyt til andet afsnit af podcasten Lægedrabet.

Den tiltalte har en liste over folk, han har haft kontroverser med, og på anden retsdag vidnede en af dem, der står på den. Charlotte Asperuds far var også i vidneskranken, og han fortalte, at hans datter var utryg i sit hjem i tiden op til, hun mistede livet.

I første afsnit afgav den tiltalte sin forklaring, og vi blev klogere på, hvor optagelsen af overfaldet stammer fra.

I foråret 2019 blev den 58-årige læge Charlotte Asperud overfaldet i sit hjem i Tisvildeleje midt om natten. Hun døde kort efter på hospitalet. En 56-årig mand står tiltalt for drabet, og retssagen er begyndt.

I podcastserien rapporterer vi løbende fra retssagen, der løber over en måneds tid.