Pocahontas kan opleves i hele november

»Fortællingen om 'Pocahontas' er gammel og kendt. Alligevel har den meget at sige os i nutiden. Den smukke indianerprinsesse 'Pocahontas' møder nogle engelske nybyggere og forelsker sig i en af dem. Hun er stærkt medvirkende til, at krigeriske hensigter vendes til et mere fredeligt samfund og til forståelsen af, at forskellige kulturer kan bringe hinanden meget godt med sig,« skriver Ramløse Scenen.