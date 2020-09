Pludselig vrimlede det med bevæbnede betjente: Nu fortæller politiet om mystisk aktion

Men ingen vidste, hvad der foregik, og da Frederiksborg Amts Avis tirsdag ringede for at høre, hvorfor de var til stede i Græsted, var politiet heller ikke specielt meddelsomme.

Men nu åbner de op for, hvad de lavede i Græsted. Det viser sig, at de havde fået et tip om, at en 42-årig mand var bevæbnet.