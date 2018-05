Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen

Plejepenge kan øremærkes

Gribskov - 11. maj 2018 kl. 05:22 Af Elias von Staffeldt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sundheds- og Ældreministeriet har udmeldt en plejepulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentre, og Gribskov Kommune forventes at få 4,5 millioner kroner i puljemidler i 2018 til formålet, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Formand for Ældre, Social og Sundhedsudvalget Pia Foght (S) glæder sig over pengene, men erkender, at man ikke kommer langt med fem millioner kroner. Derfor skal de bruges til ét bestemt indsatsområde, mener hun.

- Pengene skal ikke bruges til helt almindelige opnormeringer, for så vil det være svært at mærke forskellen. Jeg vil anbefale, at de bruges på specifikke ting, og at vi øremærker pengene til det, siger Pia Foght, som også har gjort sig tanker om, hvilke områder det eventuelt kunne være.

- Pernille (Kromann Sams fra NytGribskov, red.) og jeg har talt om, at der sættes fokus på kost og det gode måltid. Men der kan også være mere bemanding om aftenen. Når vi har så mange plejecentre, er det ikke mange penge, der er pr. center. Derfor er det vigtigt for mig, at vi bliver enige om én ting, siger Pia Foght.

Ældrerådet høres Udvalget har ikke truffet en endelig afgørelse om, hvordan midlerne skal bruges. Pia Foght fortæller således, at man har valgt udskyde beslutningen til næste møde, så Ældrerådet kan give sit besyv med.

Ældrerådets formand Torben Møgelhøj er ikke enig i, at pengene skal fokuseres udelukkende til ét område.

- Ældrerådet er glad for, at der afsættes flere penge til varme hænder, men fem millioner er ikke ret meget. Det skal bruges, så man kan mærke det, sådan at alle pengene ikke bliver brugt til administration, men jeg er ikke enig i, at de absolut skal bruges til ét område. De har en forpligtelse til at høre os, men det vigtigste er, at vi inspirerer hinanden bedst muligt, siger Torben Møgelhøj.

Også Pia Foght anerkender vigtigheden af samarbejdet mellem udvalg og Ældreråd.

- Ældrerådet skal altid have mulighed for at blive hørt. Det er vigtigt for mig, at vi skal have et godt samarbejde, siger hun.

Hjemmeplejen er på private hænder, hvorfor kommunen ikke kan pådutte en opgave. Også her er dialog vejen frem, lyder det fra udvalgsformanden.

- Vi er ikke interesserede i at pålægge dem opgaver, uden at vi har indgået en dialog, siger Pia Foght.

Der var ansøgningsfrist den 1. april.