Beboere på kommunens plejehjem har tilsammen betalt 600.000 kroner for meget for deres madordning. Modelfoto: Adobe Stock

Plejehjemsbeboere betaler for meget for mad

Beboerne på de kommunale plejecentre har hver måned hver især betalt 80 kroner for meget for deres madordning i 2019 og 2020. Samlet løber beløbet op i 600.000 kroner, som kommunen har opkrævet for meget.

- Pengene skal tilbagebetales til borgerne, det skal vi gå igang med så hurtigt som muligt, og vi skal have tilpasset taksten, lyder det fra Birgit Roswall (V), formand for udvalget for ældre, social og sundhed.