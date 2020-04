Artiklen: Plejehjem sang fællessang for dronningen

Plejehjem sang fællessang for dronningen

Godt nok er hverdagen vendt lidt på hovedet, og dronningens 80 års fødselsdag blev ikke fejret på sædvanlig facon - men beboerne på Skovsminde Plejecenter fik alligevel markeret Hendes Majestæts fødselsdag. Personalet stod i haven og beboerne på deres terrasser, mens de sammen sang med på fællessang via TV2 sammen med resten af Danmark.

- Vi har meget at være taknemmelige for - blandt andet det dejlige morgen- og wienerbrød, vi fik af Thorups bageri i morges. Vi sætter stor pris på at alle gør en forskel i denne coronatid, lyder det fra centerleder, Lene Steensen.