Carl Bruun, Esromgaard, ønsker at lave et nyt projekt med jordkørsel, når det gamle stopper. Nu skal der først laves undersøgelser. Foto: Allan Nørregaard.

Planer om nyt jorddeponi i Esrum

Siden 2004 har Esromgaards ejer Carl Bruun, der også er formand for Nationalpark Kongernes Nordsjælland, haft et jorddeponi på sin ejendom på Frederiksværkvej i Esrum. Dette deponi er snart et overstået kapitel, men nu har Bruun søgt om tilladelse til et nyt jordprojekt med tilkørsel af ren jord og i den forbindelse nedlæggelse af en beskyttet sø - mod at han tilgengæld udlægger et større areal til sø og vådområde.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her