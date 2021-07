McDonald's oplyser, at man endnu ikke har lavet en konkret aftale om en restaurant i Helsinge. Modelfoto

Planen er klar: Men kommer McDonald's til Helsinge?

Gribskov - 16. juli 2021 kl. 04:01 Af Nicklas Skyum Clausen Kontakt redaktionen

Siden det i det tidlige forår kom frem, at Helsinge-borgere efter planen skulle kunne sætte tænderne i en McFeast eller en omgang chili cheese tops fra McDonald's allerede inden jul, har mange nok glædet sig.

Det må imidlertid efterhånden være tvivlsomt, om der kommer en McDonald's på adressen på hjørnet af Bomose Allé og Skovgårdsvej i Tofte-området.

McDonald's oplyser nemlig, at man ikke har gang i noget på stedet.

»Vi kigger fortsat med interesse på området, men har ikke noget konkret i støbeskeen endnu,« skriver McDonald's.

Jesper Steen Lorentzen, som er medejer af butikscentret MidtNord, har tidligere oplyst til avisen, at McDonald's er meget interesserede i beliggenheden, hvor der i øjeblikket ligger en bilvask.

Pylon godkendt En stor knast blev ellers savet af, da byrådet i Gribskov Kommune i marts måned nikkede ja til opførelsen af en 12 meter høj pylon på Kildevej,

Pylonen, som bliver 12 meter høj, 3 meter bred og baggrundsbelyst, skulle være et krav fra McDonald's side for at kunne tiltrække de impulskunder, der kører på Kildevej.

»Vi er nu i den meget spændende situation, at McDonald's er interesseret i at etablere en drive-in restaurant ved butikscenter MidtNord, og vi har derfor modtaget et bud, der indeholder en betingelse om, at Gribskov Kommune vil tillade, at der skiltes med pylon ud til Kildevejen,« skrev Jesper Steen Lorentzen i ansøgningen om pylonen.

Godt for udviklingen Da pylonen - og dermed en kommende McDonald's -blev godkendt, lagde flere politikere vægt på, at det var vigtigt at støtte erhvervsudviklingen i Helsinge.

- Allerede i 2011 blev der søgt om en pylon, der kunne vise vej til området. Men det lykkedes ikke at få den op dengang, og resultatet har lige siden været tomme butikker i Tofte. Så den her pylon er tvingende nødvendig, sagde Jesper Behrensdorff (Nyt Gribskov).

Og Morten Ulrik Jørgensen (løsgænger) fulgte op.

- Der er ved at gå hul på erhvervsudviklingen i Helsinge. Og det er vigtigt, at man kan se, hvad man kører ind til. Vi skal være erhvervsvenlige, og det giver noget energi, at der er nogen, der har lyst til at slå sig ned her. Så det er vigtigt, at vi rykker på det her, sagde Morten Ulrik Jørgensen dengang.

Sådan kommer pylonen ifølge ansøgningen til at se ud.

Betina Sølver (også løsgænger) støttede Morten Ulrik Jørgensen.

- Og så må jeg også bare sige, at jeg glæder mig voldsomt meget til, at vi får en McDonald's, sagde Betina Sølver.

Allan Nielsen (S), som til daglig er skolelærer, gav udtryk for, at McDonald's-logoet er pænt:

- Jeg synes, at logoet er pænt. Spørger man folk i Brasilien, kender de skiltet. Der er noget design i det, som er ramt fuldstændig rigtigt. Så at det er en øjebæ, er jeg ikke enig i. Det er et pænt logo, sagde Allan Nielsen.

Kun Enhedslistens Michael Hemming Nielsen var modstander af pylonen.

- Jeg har ikke noget imod McDonald's. Men jeg har noget imod, at vi får en stærkt misvisende illustration. Og det 12 meter høje skilt vil være en øjebæ på den smukke vejstrækning. Desuden vil det tydeligt kunne ses af beboere øst for Kildevej, sagde Michael Hemming Nielsen.

Han henviste til, at det illustrationsmateriale, som ansøgeren (butikscentret) havde sendt til kommunen, viste et reklameskilt, som i hans øjne var tegnet, så skiltet var alt for lille.

Frederiksborg Amts Avis har over flere dage forsøgt at få en kommentar fra Jesper Steen Lorentzen om McDonald's-planerne. Dette er ikke lykkedes.

