Plan: Lyskryds skal erstatte rundkørsel

Gribskov - 06. april 2021 kl. 04:09 Af Claus Johansen

Rigtig mange borgere og sommerhusgæster i Gribskov har stønnet og svedt om eftermiddagen, når de i bil snegler sig frem mod rundkørslen for enden af Hillerødmotorvejens forlængelse. I perioder er der kilometerlange køer. Det gælder almindelige hverdage om eftermiddagen - og i særdeleshed om fredagen i sæsonen, når mange vil i sommerhus. Og problemet bliver kun værre i takt med, at trafikmængden stiger.

Men nu er der måske håb: Kommunen har en plan om at fjerne hele rundkørslen og erstatte den af et lyskryds.

Vejingeniører har kigget på forskellige måder at forbedre trafikafviklingen i rundkørslen, og konklusionen er klar:

De hidtidige tanker om at ombygge rundkørslen til to spor vil kun øge kapaciteten med omkring 20 procent og kan derfor ikke anbefales. En signalregulering i rundkørslen gør ikke situationen bedre - snarere tværtimod, konkluderer ingeniørerne.

- Derfor anbefales i stedet, at rundkørslen ombygges til et traditionelt firbenet signalreguleret kryds. Som beregningerne viser, vil et sådant kryds kunne afvikle den fremtidige trafik uden større problemer, skriver ingeniørerne i en anbefaling til kommunen.

Ombygningen vil koste 9,5-10,5 millioner kroner.

Hvis kommunen ikke ønsker at nedlægge rundkørslen, bliver det vanskeligt at løse de kapacitetsmæssige udfordringer.

En mulighed er at lave en tunnel under rundkørslen - en såkaldt venstresvings-shunt - der kan føre trafik fra forlængelsen til venstre ind på Kildevej.

- En sådan shunt vurderes at løse de kapacitetsmæssige problemer, skæmmer ikke landskabet og vil bevare fordelene ved en rundkørsel. Det er dog en dyr løsning, der vurderes at koste cirka 25-30 millioner kroner, skriver vejingeniørerne.

Politikerne i fagudvalget 'Udvikling, by og land' har på deres seneste møde diskuteret planerne om at ændre på trafikflowet ved rundkørslen samt planerne om at forbedre trafiksikkerheden på hele Kildevej, hvor der sker mange uheld.

Der er i kommunens budget for 2021 og 2022 afsat 15 mio. kr. pr. år til at øge trafiksikkerheden og kapaciteten i rundkørslen.

- Det er vigtigt at få skabt et godt flow fra rundkørslen til Helsinge, og det er også vigtigt at få trafiksikring af hele Kildevej. Men det er afgørende, at vi lader vejingeniørerne og sagkundskaben guide os i denne sag, siger formanden for udvalget, Pernille Søndergaard (Nyt Gribskov).