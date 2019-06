Stafet for Livet vil gerne have flere deltagere i årets stafet, der finder sted i weekenden den 15.-16. juni. Foto: Brian Larsen

Plads til flere deltagere i stor stafet

Gribskov - 06. juni 2019 kl. 13:45 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De frivillige kræfter bag Stafet for Livet er klar til at skyde stafetten i gang den 15. og 16. juni - men de vil meget gerne have flere deltagere. Det fortæller PR- & fightersekretær for Stafet For Livet - Gribskov, Johnny Kierstein.

- Stafetten er klar. Men vi kan mærke, der er valg og helligdage, så vi vil gerne opfordre folk til at melde sig til, siger Johnny Kierstein.

Lige nu er der tilmeldt 314 deltagere, hvor stafettens arrangører har en forventning om 1000, samt 31 tilmeldte fightere, hvor man har en målsætning om 55. Et mål om 20 hold er dog nået.

- Men der må meget gerne komme flere med, siger Johnny Kirstein.

Programmet for dagen er på plads, og der er udsigt til en dag for hele familien. Man kan blandt andet opleve Vedbæk Garden, Andrew Murray and the crew, kendt fra X-Factor, Ramløse Børnekor, Catchwood Steelband m.fl.

Alt sammen med et mål om at samle flest mulig penge ind til Kræftens Bekæmpelse.

Stafetten skydes i gang klokken 14.00 om lørdagen med fighterrunden. Straks efter runden sender Helsinge Brevdueforening mellem 100-120 duer løs. Fighterne, der selv har haft eller har kræft, er stafettens æresgæster, der deltager uden omkostninger. Blandt andet ved en lukket brunch, før stafetten sættes i gang.

Hen under aften kommer tidligere chefpolitiinspektør og ambassadør for Stafet for Livet, Per Larsen, der selv er fighter. Klokken 23 sættes stafetten på timeout, og den mest emotionelle time begynder med lysceremonien, hvor sognepræst ved Mårum kirke Pia Niebuhr holder årets lystale. Ramløse/Annisse Gospelkor synger. Herefter sendes deltagerne ud på stillerunden. Se hele programmet på www.stafetforlivet.dk/gribskov.

Arbejdspladser, familier, grundejerforeninger og andre interesserede konstellationer tilmelder sig via www.stafetforlivet.dk/gribskov eller ved at kontakte Astrid Larsen på mobil 29 46 46 92 eller via e-mail astrila@mail.com, der også er holdkaptajn for stafettens eget hold »Det Åbne Hold.« Dette hold er for deltagere, der ikke har relationer til et af de øvrige hold. Der er plads til mange flere deltagere for at nå målet på de 1.000, understreger Johnny Kierstein.

- En stafet er svær at beskrive, den skal opleves. Så grib chancen, lyder hans opfordring.