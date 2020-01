Se billedserie Det er på denne grund bag ved gymnasiet, der planlægges et nyt kommunalt hus. Der er gang i arkæologiske forundersøgelser. Foto: Camilla Nissen.

Plads til borgerne i nyt hus

Gribskov - 15. januar 2020 kl. 14:35 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En beslutning om at samle alle administrative medarbejdere fra Gribskov Kommune i Helsinge er snart tættere på at blive til virkelighed. På mandag skal Økonomiudvalget tage stilling til at gå videre med en placering på Østergade ved siden af Gribskov Gymnasium. Men det bliver ikke kun et hus til medarbejdere - det skal også være et hus for borgerne, som kan bruge faciliteterne efter lukketid, så lokalerne ikke står tomme om aftenen, lyder det fra borgmester Anders Gerner Frost (Nytgribskov)

- Vi skal hele tiden have fokus på at gøre tingene lidt klogere end før. Vi skal i høj grad se på, hvordan vi kan indrette det som et moderne borgerhus, så man som borger også har mulighed for at bruge det til mødelokaler, for eksempel i folkeoplysningsregi. Det kunne også være med plads til en foyer med udstillinger eller andet, siger borgmesteren, som understreger, at det kun er idéer - og peger på, at der i lokalplansprocessen vil blive holdt borgermøder, hvor naboer og andre vil få lov at komme til orde. Det sker fra marts og frem mod sommer.

- I den proces kan vi måske få idéer fra borgerne til at indrette huset. Det kan også handle om at tænke nogle ting i sammenhæng med gymnasiet eller andet, siger borgmesteren.

At det netop er Østergade, der er i spil, skyldes, at man ønsker at bygge på kommunal grund og jomfruelig jord.

- Det er for dyrt at renovere, så vi har valgt at vi skal bygge én matrikel på kommunal og jomfruelig jord, så vi ikke skal ud og købe nyt jord. Så vi har i virkeligheden kun to muligheder: Østergade og Troldebakkerne. Men på Troldebakkerne har Udvikling, By og Land besluttet, at vi alene ønsker boligudvikling, så vi har reelt kun denne ene mulighed, siger borgmesteren.

Sundhed og jobcenter

Der arbejdes med en idé om at samle administrative medarbejdere fra Jobcenteret og Gillelejehuset fra Birkevang i den nye bygning. Det er desuden besluttet, at kommunen skal samle den kommunale tandpleje og etablere en ny base for den kommunale sygepleje og hjemmepleje.

- Det er nærliggende, at der skal være jobcenter, da det nuværende lejemål udløber. Vi samler også medarbejderne i hjemmepleje og hjemmesygepleje, som i dag er på Helsingegården, og så løser vi et problem med pladsen der, siger Anders Gerner Frost.

- Og vi har længe talt om at rykke ud af Birkevang, og det betyder, at investorer står klar til at byde på den bygning, som kan laves om til boliger, siger borgmesteren.