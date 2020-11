De to glade modtagere af demokratiprisen.

Piger får pris for at kæmpe for biblioteket

Signe Jagd Moustgaard og Andrea Gudmundsrud Svendsen fra Nordstjerneskolen har modtaget en demokratipris for deres indsats for at beholde folkebiblioteket på skolen

Gribskov - 19. november 2020 kl. 18:15 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Da der var politiske planer om at flytte folkebiblioteket væk fra Nordstjerneskolen i Helsinge, var der særligt to elever, som gik forrest i kampen for at beholde det.

Signe Jagd Moustgaard fra 9.G2 og Andrea Gudmundsrud Svendsen fra 9.S på Nordstjerneskolen har derfor fået Gribskov Kommunes demokratipris for folkeskoleelever for deres indsats i den forbindelse. Signe og Andrea var aktive i planlægningen og udførelsen af elevrådets demonstration foran Rådhuset forud for et byrådsmøde. De har stillet op til interview med pressen, og de har deltaget i et byrådsmøde, hvor de stillede spørgsmål til byrådet omkring planerne med flytningen.

Desuden har Signe og Andrea på vegne af eleverne på Nordstjerneskolen skrevet et læserbrev til Ugeposten, hvori de beskrev elevernes bekymring i forhold til en eventuel flytning af biblioteket. På den måde bidrog de med deres aktive indsats gennem demokratiske processer til, at eleverne på Nordstjerneskolen stadig kan nyde godt af de mange fordele, der er ved at have et folkebibliotek som en integreret del af skolen, lyder begrundelsen fra kommunen.

- Grunden til, at vi synes, det var en vigtig sag, var, at det gav god mening for andre, at biblioteket ligger, hvor det gør, for eksempel lige ved siden af svømmehallen. Det virkede meningsløst at flytte det til en anden bygning til fordel for kontorpladser, siger Signe Jagd Moustgaard.

Pigerne blev overrasket over at modtage prisen, fortæller de.

- Det var jo ikke noget, vi havde prøvet før, så det kom som en stor overraskelse, siger Andrea Gudmundsrud Svendsen.

De er glade for, at deres arbejde er blevet anerkendt.

- Det er rart at nogen lægger mærke til, hvad man har lavet, når man har brugt kræfter på noget. Det er specielt at blive udvalgt til prisen, siger Signe Begge piger vil ikke afvise, at de kunne se en politisk karriere for sig.

- Der er i hvert fald flere, der har sagt til os begge, at vi burde blive politikere, siger de samstemmende.

Hyldet af byrådet Pigerne blev hyldet af byrådspolitikerne, der rejste sig op og klappede af pigerne, da prisen blev overrakt ved byrådsmødet.

- Jeg er så glad for, at kunne uddele denne pris. Gribskov Kommune er en af de 46 kommuner, der af danske skoleelever bliver kategoriseret som en elevvenlig kommune. Vi har mange unge mennesker, der hver eneste dag gør en kæmpe indsats for både demokratiet, medindflydelse og dialog - og i udvalget er vi meget optaget af at give dem rammerne til at udfolde deres medindflydelse. Tidligere har det kun været gymnasieelever forundt, at få den hæder. Det har vi nu ændret, og jeg er virkelig glad for, at vi for første gang i Gribskov Kommune, kan uddele prisen til folkeskoleelever, lyder det fra formand for børn, idræt og familie, Natasha Stenbo Enetoft.

Prisen består af et kontant beløb på i alt 2.500 kroner og skal understøtte folkeskoleområdets arbejde med at fremme demokratisk forståelse og medborgerskab.