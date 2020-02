Pia Foght er valgt som Socialdemokratiet Gribskov Vests bud på en spidskandidat til kommunalvalget i 2021. Foto: Allan Nørregaard

Pia Foght i spil som spidskandidat for S

Gribskov - 22. februar 2020 kl. 06:08 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pia Foght, gruppeformand for Socialdemokratiet i Gribskov Byråd, er torsdag aften blevet valgt som Socialdemokratiet i Gribskov Vests bud på en spidskandidat til kommunalvalget i 2021.

- Jeg vil gerne fortsat gøre en forskel på nogle af de områder, som jeg er meget optaget af - nemlig ældre, sundhed og socialområdet. Det er nogle meget betydningsfulde områder, siger Pia Foght.

- Jeg er på forhånd i øjenhøjde med børnefamilier og rigtig mange borgere gennem min uddannelse som socialpædagog og mangeårig leder på skoleområdet, siger hun.

Hun ser sin nuværende position som gruppeformand som et fornuftigt afsæt til at byde ind på spidskandidatposten.

- Det er en god base at have. Jeg har brugt tid og energi på at være gruppeformand, siger hun.

Hun har netop sagt farvel til sit job som FO-leder på Bjørnehøjskolens FO, hvor hun har arbejdet i over 30 år.

- Det er et valg, vi tog, min mand og jeg, og vi er priviligerede at have muligheden for det. Jeg kan så koncentrere mig om gården, familien og politik, siger hun.

64-årige Pia Foght har været 18 år i lokalpolitik, først i Helsinge og siden Gribskov Kommune. Hun har tidligere været spidskandidat - i den første periode efter kommunesammenlægningen. Og hendes erfaring ser hun som en fordel.

- En tredjedel af Gribskovs borgere er over 65 år, så jeg er i øjenhøjde med en stor del af vælgerne, siger hun.

Hos Socialdemokraternes afdeling i Gribskov Øst skal der være generalforsamling den 29. februar, hvor der ifølge formand Carsten Eriksson skal tages stilling til, om også denne afdeling af partiet vil finde et bud på en mulig spidskandidat.

- Vi er i lidt af et vadested, så nu skal vi have samlet tropperne og lave noget ordentlig politik og finde en fælles spidskandidat, siger Carsten Eriksson med henvisning til, at både Bo Jul Nielsen, der tidligere har været partiets spidskandidat, samt Betina Sølver har valgt at gå ud af Socialdemokratiet og blive løsgængere i denne valgperiode.

Byrådsgruppen består således nu af tre medlemmer. Pia Foght og Allan Nielsen er begge medlemmer af Socialdemokratiets forening vest, mens Mikkel Andersen kommer fra øst.