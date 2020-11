Penge til nye planter i tennisklub

"Læhegnet vil give mere læ på banerne og dermed mulighed for flere spilletimer og længere sæson, hvilket bidrager til at gøre hele tennisanlægget endnu mere attraktivt. Herudover mindskes den daglige vedligeholdelse da gruset bliver liggende længere tid, læskærmene holder længere, og de kan med tiden helt undværes mod vest, hvorefter der heller ikke bliver behov for den tilbagevendende vedligeholdelse af ståltrådshegn. Endeligt vil det pynte på idrætsområdet, hvor der dagligt færdes mange mennesker, en grøn og bæredygtig løsning helt i tidens ånd," skriver Helsinge Tennisklub i en pressemeddelelse.

Michael Hughes, formand for Helsinge Tennisklub, glæder sig over at det er lykkedes at få etableret læhegnet med de 28.000 kr. DIF og DGI's foreningspulje støtter foreningsidrætten med 44 mio. kr. årligt.