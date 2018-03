Passionen driver værket hos nyvalgte Pernille

- Jeg fortalte Anders, at jeg kun ville stille op, hvis jeg udelukkende kunne beskæftige mig med ældre- og sundshedsområdet. Det er vigtigt for mig at arbejde med noget, hvor jeg har en faglig komptence. Det gør mig til en bedre politiker, fordi jeg har en force netop der, siger Pernille Kromann Sams til Frederiksborg Amts.

- Jeg vil gerne gøre en forskel for de syge og de svage. Det er et stort ansvar, og de beslutninger man træffer, kan få konsekvenser for borgerne. Derfor er det vigtigt for mig at være grundig. Politik handler for mig ikke om personlig hæder, men om at skabe gode resultater for borgerne, fortæller Pernille Kromann Sams.