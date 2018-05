Mens alt endnu var godt, da Pas På Gilleleje blev oprettet. Det er Timm Nielsen og Ricky Berner yderst tv. Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen

Pas På Gilleleje kræver ny høring

Gribskov - 18. maj 2018 kl. 04:00 Af Hanne Guldberg Mikkelsen

Er Foreningen Pas På Gilleleje nedlagt - eller ikke.

Og hvis foreningen ikke er nedlagt - hvorfor er den så ikke blevet hørt i forbindelse med Kulturhavnens Etape 3. Det er spørgsmålene, der lige p.t. afføder et hidsigt slagsmål på foreningen hjemmeside.

Foreningen har ikke afgivet høringssvar i forbindelse med Kulturhavnen Etape 3 - og det er formanden Ricky Berner rasende over.

Han har i denne uge henvendt sig til borgmester Anders Gerner Frost (NG)og kommunalchef Holger Spangsberg, da han mener, at høringen og processen med 3. etape bør gå om.

- Høringsmaterialet ligger heller ikke på Gribskov Kommunes hjemmeside, siger Ricky Berner.

Pas På Gilleleje blev stiftet i 2015, en forening for »folk som gerne vil bevare Gilleleje by og sikre, at udviklingen sker med respekt for det oprindelige«.

Det var især Kulturhavnen, som foreningen kæmpede imod med næb og kløer - men Pas På Gilleleje fik altså ikke det sidste ord med i den sidste høringsperiode.

Og nu diskuteredes det meget højlydt, hvem der er skyld i det:

Er det administrationen og borgmester Anders Gerner Frost, som henvendte sig til en forkert person, Timm Nielsen, der erklærede foreningen for død?

Eller er det Timm Nielsen, som »var helt sikker på, der ikke var nogen forening«, og derfor ikke videresendte høringsmaterialet til foreningens formand?

Og kan det, at Pas på Gilleleje ikke er hørt, udløse en ny høringsrunde?

Bedrageri, bundrådden

Foreningen har tidligere, ifølge Timm Nielsen, som var suppleant i bestyrelsen, været godkendt som høringsberettiget i 2016.

- Men det er den ikke mere. Der er et krav om, hvor mange medlemmer, der skal være - men de er der ikke. Der er ikke medlemmer og der er ikke opkrævet kontingent. Formanden er flyttet, kassereren er trådt ud, siger Timm Nielsen.

Bestyrelsen er, ifølge Timm Nielsen, simpelthen sprængt.

- Ingen har talt sammen i 18 måneder, der har ikke været nogen aktiviteter. Folk kunne ikke lide hinanden, der var skænderier og folk gik i vrede. Det var ikke et rart sted at være. Ricky Berner er en kriger. Foreningen har nedlagt sig selv. På seneste generalforsamling i marts 2017 blev kassen gjort op og vi aftalte at lave en hvidbog som en slags testamente. Men det er rigtigt, at formelt set er foreningen ikke ophørt - fordi der ikke har været en generalforsamling siden da.

Timm Nielsen erkender, at han har været i kontakt med Gribskov Kommune og meddelt, at foreningen er ophørt:

- Det, der er sket, er, at jeg for cirka 14 dage siden blev ringet op af en, Annette Jørgensen, fra kommunen, og hun spurgte, om foreningen stadig var i funktion.

Timm Nielsen svarer Annette Jørgensen, at foreningen ikke eksisterer længere. Han får efterfølgende, ifølge ham selv, tilsendt høringsmateriale og svarer hertil på mail, at foreningen ikke længere er høringsberettiget.

Timm Nielsen sender ikke høringsmaterialet videre eller konsulterer andre i foreningen.

Ricky Berner, formand, raser på foreningens facebook.

»Har du gjort kassen op? Er du talsmand på foreningens vegne? Mig bekendt har du aldrig været kasserer og du har aldrig kunnet udtale dig uden bestyrelsens godkendelse«.

I dag er det ord som bedrageri, politianmeldelse, løgn, injurier, anløben, bundrådden, kriminelt mm, som svirrer mellem medlemmerne på foreningens facebookside.

Ricky Berner, der ifølge ham selv blev valgt som formand for foreningen for godt et år siden, venter nu på svar fra Gribskov Kommune om, hvorfor foreningen ikke har haft mulighed for at afgive høringssvar.

På et møde i udvikling by og land den 26. april i år har administrationen opført foreningen på listen over høringsberettigede.

- Vi har opdaterede medlemslister og kan dokumentere, at vi stadig har det, der skal til for at være høringsberettigede, siger formanden.

- Timm siger så mange ting. Jeg gider ikke Timm Nielsen. Administrationen må afgøre, om vi er høringsberettigede - som de skriver, vi er, på dagsorden for udvikling by og land, hvor Etape 3 blev behandlet. Og så må høringen gå om.

Efter henvendelse fra Frederiksborg Amts Avis skriver Gribskov Kommune tilbage:

»Pas På Gilleleje har været inviteret til at komme med høringssvar i forbindelse med Kulturhavnens Etape3, men vi har ikke modtaget høringssvar fra foreningen. Vi er siden blevet gjort opmærksom på, at der er tvivl om, hvem der tegner foreningen, og har derfor henvendt os til foreningen for at få dette spørgsmål opklaret«.

