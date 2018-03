Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen

Send til din ven. X Artiklen: Partier genovervejer samarbejde med plejefirma Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Partier genovervejer samarbejde med plejefirma

Gribskov - 13. marts 2018 kl. 10:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fagudvalgene i kommunen skal nu drøfte muligheden for at give administrationen mandat til et afklaringsforløb, der afdækker hvilke muligheder, der er for en fremtidig organisering af hjemmeplejen i Gribskov Kommune.

Borgmester Anders Gerner Frost (NytGribskov) gør nu klar til, at byrådet og fagudvalgene præsenteres for løsningsforslag, der kan sikre en fremtidig robust organisering af hjemmeplejen.

- Det er vigtigt at understrege, at vi er tilfredse med de medarbejdere, der dagligt leverer praktisk og personlig hjælp til Gribskovs borgere, men at Gribskov Kommune har behov for en frisk begyndelse, siger borgmesteren i en pressemeddelelse.

Han bakkes op af formand for Ældre, Social- og Sundhedsudvalget Pia Foght (A).

- Fagudvalgene i Gribskov Kommune forventes i april måned at give administrationen mandat til at afklare om, der er leverandører på markedet, der ønsker at blive leverandører i Gribskov Kommune inden for hjemmeplejen. Det er en proces der tager tid, og hvor det er derfor vigtigt ikke at forhaste sig, siger hun.