Par dømt for børnemishandling og menneskehandel

Gribskov - 07. december 2017

Samtidig med at en thailandsk kvinde blev tvunget til arbejde som prostitueret blev hendes søn straffet med slag og spark på den nøgne krop, indespærring i et haveskur, stroppeture eller ved at skulle sutte patter og kønsorganer på en hund, mens det blev optaget på video. For disse forseelser har Østre Landsret nu stadfæstet en dom på tre års fængsel til den 37-årige Joanna Trøstrup samt en dom på to års fængsel til den 20 år ældre thailandske statsborger Jureerat Kaewsawat Danielsen.

Den thailandske mor arbejdede gennem cirka 18 måneder som prostitueret i et parcelhus på Nygade i Helsinge, hvor fra hun også blev kørt ud til sex-kunder, der ønskede besøg på andre adresser.

Strafudmålingen tager hensyn til, at den thailandske kvinde i begyndelsen gik med til at arbejde som prostitueret, og at hun først efter et halvt år forsøgte at bryde forholdet til de to, der indkasserede pengene for hendes arbejde. Det betyder, at de to tiltalte dømmes for både rufferi og menneskehandel.

- At hun i en periode gjorde det frivilligt, udelukker altså ikke, at de kan dømmes for menneskehandel, siger landsdommer Birgit Juul til Frederiksborg Amts Avis.

De to dømte afstraffede den thailandske kvindes søn, der var seks år ved indflytningen, med blandt andet at sparke og slå ham med en slev på hans nøgne krop. Han blev ligeledes spærret inde i et værelse eller et haveskur og tvunget til hver morgen at løbe rundt i en cirkelformet bane i haven. Det blev også dokumenteret i retten, at han ofte blev iført kvindetøj og sminket, lige som han blev tvunget til at slikke en hund på patterne og i kønsorganet, mens det blev optaget på video.

- De dømmes for det hele. Den ene var den mest aktive, men det skete med den andens medvirken og viden, og fordi man gemte optagelserne med drengen og hunden, er der også tale om besiddelse af børneporno, siger Birgit Juul.

Den thailandske kvinde og hendes barn flyttede ind hos de to dømte i slutningen af april 2015. Det lykkedes ikke den thailandske kvinde at bryde forholdet til de to dømte. Selv efter, at Gribskov Kommune på baggrund af en anonym indberetning og med assistance fra Nordsjællands Politi den 28. juli tvangsfjernede kvindens søn, skulle hun arbejde som prostitueret. Anmeldelsen til kommune og politi var i øvrigt vedhæftet fotos, hvor drengen var sminket og klædt ud som en kvinde.

Den thailandske kvinde blev af de to dømte markedsført på diverse hjemmesider under navne som Lady Gigi, Luzy og Sophia. De kørte hende blandt andet rundt til kunder i Sverige, Jylland samt Midt- og Vestsjælland, og forlangte at hun afleverede stort set alt, hvad hun tjente. Det stoppede først, da de blev standset af politiet i Aarhus den 14. september sidste år, skriver Frederiksborg Amts Avis, hvor der kan læses mere om sagen.