Palles Venner rækker ud til ensomme mænd

Gribskov - 25. oktober 2019 kl. 07:46 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom det ikke skorter på sociale tilbud og aktiviteter i Gribskov Kommune, er der stadig mennesker, som føler sig ensomme og gerne vil have hjælp til at komme ind i en social sammenhæng. Særligt mænd over 50 år er i den kategori. Det viser tal fra seneste sundhedsprofil fra Gribskov Kommune, og derfor har et nyt projekt nu set dagens lys i Frivilligcenter Græsted. Initiativet hedder Palles Venner, og meningen er, at man med en gruppe af frivillige følgevenner helt konkret vil opspore og følge de ensomme mænd ind i relevante sociale fællesskaber.

- Projektet er udsprunget af, at vi har fællesspisning en fredag hver måned i frivilligcenteret, hvor det netop handler om at nå ud til folk, som sidder meget alene. Vi ved, at ældre mister appetitten, når de spiser alene, og det er bare rarere at være sammen med andre mennesker om bordet. Jeg kunne godt se, at det var de mest ressourcerige, der kommer til spisningen, for når man sidder alene, kræver det overskud og mod at række ud. Så dørtrinnet kan virke ustyrligt højt, og der er en mental barriere. Jeg har hørt om nogle, der nåede helt hen til parkeringspladsen, og endda til hoveddøren - men så ventede de alligevel med at komme helt ind, siger Nana Bryder, der er projektleder og i samarbejde med Frivilligcenter Græsted har søgt midler til at gennemføre projektet. Sammenlagt er der bevilget knap 1 million kroner dels fra Socialstyrelsen og dels fra Sundhedsstyrelsen til gennemførelse af initiativet.

For at nå ud til dem, der sidder alene og ikke har overskud til selv at gå ud af døren, vil Palles Venner samarbejde med forskellige lokale aktører, der er helt tæt på målgruppen. Blandt andet har Græsted Kirke meldt sig som samarbejdspartner. Men også foreningslivet, grundejerforeninger og hjemmesygeplejen kan være en vej til at finde frem til de mennesker, som har brug for en håndsrækning ind i fællesskabet.

- I kirken kommer mange mennesker, som har mistet eller står i en livskrise. Så vi skal samarbejde om at gelejde folk videre og ind i de mange fællesskaber, der findes. Der er jo alt fra hobbyprægede aktiviteter til fællesspisning og selvhjælpsgrupper, man kan være med i. Det føles rart, hvis man på forhånd har lavet en aftale med én, eller følges ad fysisk. På den måde kan man reducere dørtærsklen fra at virke som en Berlinmur til et almindeligt fladt dørtrin, siger Nana Bryder.

Hun håber også, at folk vil henvende sig, hvis de for eksempel ved, at en nabo sidder meget alene.

90 procent kvinder

At målgruppen er mænd, skyldes, at man af erfaring ved, de har sværere ved at opsøge nye sociale sammenhænge, forklarer Nana Bryder.

- Eksempelvis er kønsfordelingen 90 procent kvinder og 10 procent mænd generelt for dem, der kommer i frivilligcenteret, siger hun.

Man ved også, at mænd generelt har brug for noget konkret at mødes om. Nana Bryder vil derfor ikke udelukke, at der kan blive oprettet flere mandegrupper med aktiviteter i centrum, undervejs i projektet, som løber frem til sommeren 2021.

Allerede nu har Nana Bryder fået flere henvendelser fra frivillige, som gerne vil være ven med Palle.

- Det er den lim, der har manglet. En håndsrækning ind i de mange fællesskaber, siger hun.

Nana Bryder forventer at etablere kontakt til cirka 70 borgere i løbet af projektperioden. Cirka 50 af dem ventes at benytte sig af muligheden for at følges med Palles Venner til et fællesskab af den ene eller anden slags. Der er brug for flere mænd, som kunne tænke sig at være frivillige følgevenner. Så hvis man har lyst til at høre mere om at være følgeven i Palles Venner kan man henvende sig til Frivilligcenter Græsted på tlf. 48 39 49 30 : Mail.: kontakt@frivilligcenter-graested.dk