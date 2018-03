Se billedserie OVer 700 mennesker deltog i den traditionsrige påskemarch i Tisvilde Hegn. Fotos: Niels J. Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Påskesol lokkede folk til march Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Påskesol lokkede folk til march

Gribskov - 31. marts 2018 kl. 19:35 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vejrprognoserne havde forud for den traditionsrige påskemarch i Tisvilde Hegn set skidt ud. Udsigterne bød på alt fra storm til regn og snevejr, men da Langfredag, den 30. marts, oprandt, viste vejrguderne sig fra deres bedste side og bød på påskesol. Det fyldte både tilmeldingslisterne hos Idrættens Venner i Tisvilde og skovstierne i Tisvilde Hegn og Troldeskoven.

- Det er gået bedre end de sidste år. Der har været rigtig mange mennesker og rigtig godt vejr, siger Preben Larsen, formand for Idrættens Venner i Tisvilde, til Frederiskborg Amts Avis.

Han har noteret sig, at det endelig deltagerantal i 2018 ender på 723.

Det er 41. gang, at påskemarchen bliver travet. Fra Tisvilde Idrætshus piler deltagerne ad tre forskellige ruter på henholdsvis 12, 20 og 30 kilometer. De sidste deltagere skal være af sted kl. 12 og i mål kl. 16.00.

Den korte rute er mest velbesøgt, og på de farbare stier støder man både ind børnefamilier med klapvogne, gamle venner, der genfinder venskabets melodi i takt med, at de skridter dybere ind i skoven og unge mennesker med trækvogn, øl og musik.

I alt har 639 travet den korte distance.

- Det er en tradition, og mange bruge marchen til at komme ud og gå i skoven med venner og familie, inden påskefrokosten kalder. Det gælder både gamle og unge, siger Preben Larsen.

Jo længere distancer bliver, des færre tilmeldte er der.

De lange distancer var en gang velbesøgt af marcherende soldater og hjemmeværnsfolk, men de seneste år er det tyndet ud med deltagere.

- Antallet af tilmeldte til 30 km er halveret fra sidste år. Dem, som tidligere marcherede de lange distancer, er i mange tilfælde blevet tiltrukket af noget andet eller også er de begyndt at gå den korte distance med deres børn og klapvogn, siger Preben Larsen og slår fast, at det ikke er planen at justere eller fjerne de lange distancer.

Undervejs kan deltagerne nyde kolde og varme drikke på rastepladserne ved Stængehus og Bækkebro, hvor der også er gang i grillen.

Selv har Preben Larsen været i gang siden kl.05.00 fredag morgen, og når de sidste deltagere er i mål, griber han cyklen og kører ruten igennem for at sikre, at det ikke flyder med skrald.

- Vi er 50 frivillige, der bruger to dage på at arrangere marchen, og jeg er som formand meget stolt af, at vi kan samle så mange mennesker, siger Preben Larsen.

Overskuddet fra marchen går til ungdomsarbejdet i Tisvildeleje Gymnastik Forening.