Hele holdet bag cd?en, der udgives i maj. John Kofoed Larsen ses som nummer fem fra vesntre, og Jean-Yves-Marie Tourbin nummer to.. De andre er Jesper Løvdal, Rabah Hamrene, Maire Ni Chatasaigh, Kristian Jørgensen Silvia Maredda, Jack Thysen, Jonas Müller, Leonore Grollemund, Flavid Maredda og Antoine Cirri, som på seneste cd vikarierer for Roy Lenners fra Scorpions.

Påskens fortælling i sang og musik

Blandt dem, der kender påskens fortælling om Jesus, der lod sig korsfæste for senere at genopstå, er musikeren og komponisten John Kofoed Larsen fra Tisvilde. Det er en alvorlig fortælling, han ofte lægger øre til, giver stemme og også kan pjanke med. Det har han nu gennem 34 år kunnet gøre, når han har arbejdet tæt sammen med den franske sanger, musiker og komponist Jean-Yves Marie Tourbin, som ofte giver koncerter i katolske kirker over hele Europa.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her