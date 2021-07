Søren Skjødt startede på Godhavn i 1989 som ung pædagog. Nu er han forstander på 21. år. Foto: Lars Christiansen

Påbud til børneinstitution med dyster fortid: - Jeg føler mig slået hjem

Gribskov - 09. juli 2021 kl. 21:01 Af Nicklas Skyum Clausen Kontakt redaktionen

Det ramte forstander Søren Skjødt som en hammer i hovedet, da Godhavn i marts blev genstand for TV 2-dokumentaren »Nødråb fra børnehjemmet«. Her fortalte to drenge, der i 2016 boede på Godhavn, at de var blevet udsat for vold og unødvendige magtanvendelser på stedet. Magtanvendelser, der ikke alle var blevet indberettet.

Siden fik Godhavn tre påbud fra Socialtilsynet, hvoraf de to relaterede sig til netop magtanvendelser og registreringen af dem. Siden har Socialtilsynet 29. juni været på uanmeldt tilsyn på Godhavn, og de tre påbud er alle indfriet, fremgår det af stedets seneste tilsynsrapport.

Trods Godhavns dystre fortid er det første gang, Godhavn får påbud. Og netop derfor gjorde det ekstra ondt på Søren Skjødt.

For han er pinligt bevidst om fortiden, siger han.

- Det er også derfor, jeg føler mig lidt slået hjem af det. Jeg har jo stået og set de her gamle Godhavnsdrenge i øjnene og oplevet, hvor smertefuldt det har været for dem at komme tilbage hertil. Et sted, som jeg har følt, og føler, en stolthed for at være en del af. Jeg må samtidig erkende, at det har været et sted, der har gjort nogle af de her ældre mænd så ondt. Derfor har jeg altid følt en særlig forpligtelse over for dem til at arbejde for, at den forråelse ikke gentager sig, siger Søren Skjødt.

Han blev selv ansat som pædagog på Godhavn i 1989. I 2001 avancerede han til forstander, og på et mødelokale i tilknytning til hans kontor hænger et stort, flot maleri. Det var en gave fra børnene, da han blev forstander. På maleriet er der håndaftryk fra alle børnene. På den modsatte væg hænger en indrammet plakat, som han fik af Godhavnsdrengene, da Godhavn i 2018 fejrede 125-års jubilæum. »Der må godt tænkes stort, selv om nogen mener evnerne er små«, står der på den.

Altid en kop kaffe klar Danskerne lærte for første gang Godhavns historie at kende, da DR i 2005 bragte dokumentaren »Drengehjemmet,« hvor tidligere børnehjemsbørn og medarbejdere på stedet fortalte om overgreb og vanrøgt på Godhavn i 1960'erne.

Peer Balken, tidligere Godhavnsdreng, har doneret sin erstatning til tre af de børnehjem, han har boet på. Foto: Nicklas Skyum Clausen

Men allerede inden DR-dokumentaren blev sendt, kendte Søren Skjødt til fortiden. På godt og på ondt.

- Den gamle forstander Ole Rasmussen sagde, at der altid skulle være en kop kaffe klar, hvis en gammel elev kiggede forbi. Jeg var ikke ret gammel, da jeg startede, så for mig var det i starten bare nogle, der kom på besøg. Men som tiden gik fik jeg fortalt flere historier, når jeg viste tidligere elever rundt, siger Søren Skjødt.

Han viser rundt i det, der tilbage i 60'erne var Godhavns sovesal. I dag bruges den til undervisning og som festlokale.

Det er ifølge Søren Skjødt det sted på Godhavn, som flest har dårlige minder knyttet til. Selvfølgelig, siger Søren Skjødt. Det var her, sammen med 60 andre drenge, man i første omgang havnede, når man blev taget fra sit hjem og kørt til Godhavn.

- Vi har et særligt DNA - Det er voldsomt at opleve voksne mænd, som nærmest retraumatiseres, når de træder ind ad døren. Jeg har selvfølgelig også set filmen "Der kommer en dag" (spillefilm over Godhavn i 1967, red.) mange gange og hørt rigtigt mange historier om den forstander, der var dengang. Jeg synes, filmen formåede at fremstille en mand, som ikke var et monster, men angst. Bange for at miste kontrol. Så derfor havnede han i sådan en afmagtsituation, hvor man forsøgte at skabe styring og overlevelse med fysisk vold. Og der er jo masser af paralleller til det, vi skal huske i dag. I nogle helt andre situationer selvfølgelig - heldigvis. På den måde har vi et helt særligt DNA. Og det er det, vi skal leve op til.

Han betragter det selv som en gave. At være en del af et sted, der for mange mennesker har betydet utroligt meget.

- Jeg har fået lov at være vidne til nogle menneskers liv og skæbne. Jeg har fået nogle helt fantastiske beretninger fra elever, der forlod Godhavn - måske stak de af - til udlandet, skabte sig et liv derude, kom tilbage. Tog til fremmedlegionen og havde et helt liv dernede, siger Søren Skjødt.

Peers fodbolmål Selv om Søren Skjødt er den første forstander, der ikke bor i forstanderboligen på Godhavn - det er der ikke behov for, for han arbejder rigeligt i forvejen, griner han - færdes han hjemmevant på de mange matrikler i udkanten af Tisvildeleje.

Søren Skjødt er særligt stolt over dette maleri, børnene på Godhavn malede til ham, da han i 2001 blev forstander på stedet. Foto: Nicklas Skyum Clausen

Han peger på det gamle vandtårn, der i dag huser en mindre skov af antenner og master.

- Jeg ville egentlig have væltet det, da jeg blev forstander. Men det er jeg blevet glad for, jeg ikke gjorde. Vi får en del penge for at leje det ud til antennerne, og dem sætter vi ind i en fond, eleverne kan søge, siger han.

Fonden har blandt andet betalt for, at en fotointeresseret elev kan komme på fototur til Grønland og har finansieret adskillige sprogrejser, nævner han.

En anden velgører er Peer Balken. Han er en af de 17 tidligere Godhavnsdrenge, der har fået udbetalt 300.000 kroner i erstatning af staten for den misrøgt, han i sin barndom oplevede på blandt andet Godhavn.

- Han har valgt at donere sin erstatning til tre af de institutioner, han har haft noget af sin barndom på. Så vi havde besøg af Peer i fire dage i sidste måned, hvor han boede i en af vores forældrelejligheder. Så var han rundt på de forskellige afdelinger og spise aftensmad og være sammen med børnene, siger Søren Skjødt og fortsætter:

- Det er så rørende, at en mand, der har været dét igennem vælger at donere det til dem, der har været med til at gøre ham ondt. Det er på alle måder voldsomt. Det er storsind og tilgivelse, og der findes ikke ord for det, siger Søren Skjødt.

Pengene har Godhavns elevråd fået lov at disponere over, og de er blevet brugt i Peers ånd, siger Søren Skjødt.

- Peer har tre ting, han virkelig går op i. Han interesserer sig for Frem - fodbold, for skak og for foto. Derfor er noget af erstatningen gået til nogle nye fodboldmål, hvor Peers navn er graveret i. Da vi fik dem, stillede alle eleverne op i en Team Balken-trøje, som de spillede i.

- Vi står ved vores fejl Ifølge Søren Skjødt er Godhavn gennemsyret af historien.

- Der er en særlig vilje og ydmyghed til at sikre, at det her aldrig sker igen. Jeg har gennem årene fået en særlig relation til nogle af dem, der har boet her. Den relation forpligter mig fremadrettet. Så jeg har respekt for de her mennesker, også fordi at når man placerer børn i sådan en kontekst, som det er at være på institution, så bliver man smerteligt bevidst om, hvor virkelige og hvor store konsekvenser, det har for resten af deres liv.

Godhavns historie går mere end 100 år tilbage, og der findes nok ikke et børnehjem i Danmark, hvis historie er lige så kendt. Det skulle Søren Skjødt lære at affinde sig med, siger han.

- Der var et tidspunkt for mange år siden, hvor jeg tænkte »hvorfor er det altid os, der skal stå forrest?« Men jeg hæfter mig også ved, at det er, fordi dem, der var på Godhavn, har kæmpet for retfærdighed.

Det er også med Godhavnsdrengene i bevidstheden, at Søren Skjødt ærgrer sig over forårets påbud og TV 2-dokumentaren.

- Vi sletter ikke i vores beskrivelser. Vi lægger tingene frem. Vi står ved det, også når vi laver fejl. Og vi stiller ikke spørgsmål ved de her tidligere Godhavnbørns oplevelser. Uanset om det var i 2016 eller 1956. Så derfor har jeg altid sagt, at vi er ekstra forpligtet. Det er også, derfor det her proceduresvigt ramte os så hårdt, siger han.

Det gamle vandtårn på Godhavn er plastret til med master. Indtægterne ryger i en fond, børnene kan søge penge fra. Foto: Nicklas Skyum Clausen

Historien er dog én ting. Den mærker Søren Skjødt ikke i det daglige.

- Det er klart, at når vi havner i sådan en situation, så lægger vores historie yderligere pres. Der tynger den, og det skal den jo også gøre. Alt andet ville være mærkeligt. Udover det, så har den ikke tynget. Fordi jeg synes - og det synes jeg stadig - at jeg hver dag møder og samarbejder med mennesker, som vil noget helt andet, end det Godhavn stod for i 1960'erne, siger Søren Skjødt.

