Se billedserie Helsinges eneste offentlige toilet bruges til meget andet end toiletbesøg at dømme efter efterladenskaber på stedet.

Send til din ven. X Artiklen: På toilettet for åben dør Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

På toilettet for åben dør

Gribskov - 29. december 2017 kl. 11:37 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Antallet af offentlige toiletter er halveret, siden Frederiksborg Amts Avis for to år siden dækkede toilet-situationen i Helsinge.

Gribskovs hovedstad Helsinge havde dengang to offentlige toiletter - de befandt sig i den pavillon ved Gadekæret, som Gribskov Kommune udlejede og som i dag huser restaurant Garda.

De dengang to toiletter er nu blevet til ét. Kun handicaptoilettet er tilbage - og i en noget sørgelig forfatning.

På denne kolde decemberdag forlader en »kunde« stedet. Han har tisset for halvåben dør. Håndtaget til rummet er nemlig knækket og døren kan ikke med opbydelsen af alle kræfter skubbes i. Indenfor i rummet er der tydelige spor af, at dette ikke kun er et toilet. Det er også et hygge- og hængeudsted med masser af skrald fra slik, kager og cigaretter.

Michael Bruun (V), der er en af byens erhvervsdrivende og tillige har siddet som formand for Erhvervs- og turismeudvalget, erkender det pinlige i situationen.

- Ja, det er en elendig toiletsituation. Det irriterer mig. Det generer mig, jeg har også selv snakket om det, men der har ligesom ikke været hul i økonomien, siger Michael Bruun. Han og hans kone Conny, der også har butik, har gennem årene lagt toilet til mange tissetrængende turister og borgere.

- Jeg ved som handlende, at folk hele tiden efterspørger at låne toiletter. Det er underligt, at vi ikke bygger nogle flere offentlige, siger den tidligere udvalgsformand.

Tommy Seier, turismekonsulent med mere, har i et juleopslag på sin facebookprofil skammet sig over toiletsituationen i Helsinge, som ellers var god nok indtil kommunesammenlægningen i 2007. Her blev bygningen ved Gadekæret solgt.

- Siden da er det kun gået tilbage med de offentlige toiletter. Det kan ikke blive værre, end det er nu, siger Tommy Seier.

- Først blev herretoilettet nedlagt, og i stedet brugt til at udvide køkkenet i restauranten med. Altså to toiletter tilbage. Ved de store byfester måtte arrangørerne hvert år leje store og dyre toiletvogne, da man ikke kunne være sikker på, at de to offentlige var i orden - eller i det hele taget åbne. Så nu skriver vi altså december 2017 og der er kun to ––-nåh nej! - kun et toilet tilbage, for dame/herretoiletter er blevet lukket. Handicaptoilettet som nu er det sidste - er næsten groet til, og intet af det virker. Døren står på vid gab døgnet rundt. Jeg mener at Helsinge bør skamme sig. Og jeg kan ikke forstå, der ikke sker noget.