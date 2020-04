Udvalget for Ældre, Social og Sundhed ønsker, at der bliver åbnet for udendørs besøg til plejecentrenes beboere. Foto: Karl Erik Frederiksen.

På tale at åbne for udendørs besøg på Gribskovs plejehjem

Gribskov - 24. april 2020

Både beboere på Gribskov Kommunes plejecentre og deres pårørende lider under, at plejehjemmene i øjeblikket er lukket for besøg som følge af coronapandemien.

Derfor vil udvalget Ældre, Social og Sundhed have administrationen til at udarbejde et forslag til, hvordan det igen kan gøres muligt at besøge beboere på plejecentrene.

- Vi skal finde en måde, så pårørende igen kan besøge beboerne på plejecentrene. Så vi har bedt administrationen lave et forslag til, hvordan det kan lade sig gøre med fokus på, at det skal være sundhedsmæssigt forsvarligt, siger udvalgsformand Birgit Roswall (V).

Hun fortæller, at udvalget blandt andet har drøftet, om det kunne være en løsning at sætte plexiglas op mellem den pårørende og beboeren - og at besøgene naturligvis skal foregå udendørs.

Forslaget til de praktiske omstændigheder for besøg skal behandles den 3. maj.