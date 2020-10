Rahima Abdullah fortæller 22. oktober på Græsted Bibliotek sin historie om flugt fra krig og kamp for at finde fodfæste i et nyt land. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: På flugt fra bomberne til et ståsted i Danmark Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

På flugt fra bomberne til et ståsted i Danmark

Gribskov - 19. oktober 2020 kl. 11:21 Kontakt redaktionen

Torsdag 22. oktober kl. 19 kan man i Blik - Græsted Bibliotek høre foredraget 'Da bomberne begyndte at regne ned over Afrin', hvor 20-årige Rahima Abdullah fortæller om at komme fra Syrien til Danmark og finde fodfæste her som ung samfundsdebattør.

Da bomberne begyndte at regne ned over den syriske by Afrin, sendte det den nu 20-årige Rahima Abdullah og hendes familie på flugt.

De endte i Danmark, og hurtigt lærte Rahima Abdullah dansk. Siden har hun markeret sig som en ung stemme i den offentlige debat.

Hun skriver læserbreve og artikler, og fortæller sin egen historie i en kamp for at nuancere holdninger til de mennesker, som er flygtet hertil.

- Jeg er sikker på, at hver dag, hver gang jeg skriver en artikel, hver gang jeg fortæller min historie, så er der nogle, der får en ny vinkel, eller de ændrer deres synspunkter om flygtninge - og det er jeg virkelig stolt over, har Rahima Abdullah sagt i et interview med TV2/Midt-Vest i serien 'Enestående'.

Foredraget er gratis men kræver tilmelding via www.gribskovbib.dk. jesl