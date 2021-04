På flugt efter blodigt opgør: Nu er efterlyst fanget

Den anholdte er mistænkt for at have været en del af et voldeligt overfald i ventesalen på Helsinge Station den 20. marts. Her blev en 17-årig mand overfaldet af en 13 personer.

Efter overfaldet henvendte offeret - en 17-årig mand - sig ikke selv til politiet, men han blev efter et par timer lokaliserede på akutafdelingen på Hillerød Hospital, hvor han blev behandlet for en brækket næse. Han ønskede ikke at tale med politiet.

Få dage senere var den så gal igen. Her angreb 10 personer en mand i en bil på parkeringspladsen ved Netto i Blistrup. Overfaldet var så voldsomt, at manden måtte indlægges på hospitalet.

Efter de to overfald er otte personer blevet anholdt og varetægtsfængslet. Politiet har tidligere meldt ud, at de mener, at overfaldene er sket som led i konflikt mellem 'to grupperinger'. De har dog ikke villet udspecificere, hvilke grupperinger der er tale om - eller hvad deres konflikt handler om.