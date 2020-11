På druk og i krig med Tisvilde Bio

I Thomas Vinterbergs film 'Druk' undersøger fire venner, om der er hold i teorien, om at mennesket er født med en halv promille for lidt i blodet.

Eksperimentet skrider fremad for nogle, og andre ryger helt af sporet. Vovemod kan have konsekvenser.

Trine Dyrholm ved fronten

I filmen 'Erna i krig' er vi i foråret 1918. Tyskland har brug for alle våbenføre mænd til at bemande skyttegravene ved fronten. Erna bor med sin evnesvage søn Kalle, som indkaldes til krigstjeneste. Hun ender med at deltage som soldat i stedet for Kalle.