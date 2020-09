Anders Gerner Frost: Det må bero på en misforståelse. Foto: Kenn Thomsen. Foto: Kenn Thomsen

Overrasket borgmester: - DF går fra en aftale

Gribskov - 22. september 2020 kl. 11:11 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmester Anders Gerner Frost er overrasket over, at Dansk Folkeparti har meddelt, at de forlader forhandlingerne - for ifølge borgmesteren er partierne ikke begyndt at forhandle endnu.

- I går havde vi et sættemøde, som er en gennemgang af oplægget fra de forskellige partier. Og så har vi afsat onsdag fra klokken 16 og frem. Det er først der, forhandlingerne begynder. Så jeg håber, det beror på en misforståelse, for de går fra forhandlingerne, før de overhovedet er begyndt. I øvrigt har vi en to-årig aftale, så det betyder, at de går fra den aftale. Og nogle af de ting, de har kritiseret, ligger i den aftale, de selv har været med til at indgå, siger Anders Gerner Frost.

- Og jeg tror da allesammen, vi ønsker at sætte rengøringsfrekvensen op igen, men udfordringen er, at vi har et serviceloft og ikke kan bruge flere penge på service lige nu, siger han.