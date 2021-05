Artiklen: Overmandet under knivoverfald: Nu er han fængslet

Mandag besluttede retten i Helsingør at varetægtsfængsle en 45-årig østeuropæisk mand, der søndag overfaldt en 49-årig mand med kniv og knytnæveslag i en ejendom på Smidstrup Strandvej.

Overfaldet skete i et fællesrum, men det har endnu ikke været muligt at få oplyst, hvilken relation de to mænd havde til hinanden og til ejendommen på Smidstrup Strandvej. AH