Overholdt ikke vigepligt: Biler stødte sammen

helsinge: En 40-årig mandlig bilist fra Hundested kørte klokken 12.01 tirsdag ad Kildevej mod nord og påbegyndte i krydset ved Skovgårdsvej et venstresving uden at overholde sin ubetingede vigepligt. Her blev kan påkørt af en 73-årig mandlig bilist fra København. Der skete ved uheldet ikke umiddelbart nogen personskade.