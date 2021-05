Ældreområdet i Gribskov forventer et merforbrug på 12-14 mio. kr. på den kommunale ældrepleje. Modelfoto Foto: S.Gnatiuk/sergign - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Overforbrug for millioner i sigte: Ældrepleje igen ramt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Overforbrug for millioner i sigte: Ældrepleje igen ramt

Økonomien på ældreområdet er igen under pres. De foreløbige prognoser viser, at man forventer at bruge 12-14 mio. kr. end budgetteret i den kommunale ældrepleje

Gribskov - 06. maj 2021 kl. 10:00 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

Vi har været her før - ja, faktisk hvert eneste år, siden hjemmesygeplejen i 2019 kom tilbage på kommunale hænder. Og nu er vi her igen. Den kommunale plejeenhed, Pleje Gribskov, styrer igen imod en budgetoverskridelse på adskillige millioner kroner. Det viser en 'meget tidlig prognose' fra forvaltningen i Gribskov Kommune.

Her forventer man - baseret på de første måneders forbrug - et overforbrug på 12-14 mio. kr. for hele året. Det tal kan dog både blive højere eller lavere. Blandt andet har Pleje Gribskov stadig store udfordringer med at ansætte nyt personale. Noget, der sidste år var medvirkende til, at man brugte 16 mio. kr. på vikarer alene i ældreplejen.

- Som administration vifter vi her med et gult flag til politikerne, så de ved, hvilken situation vi står i. Men vi har selvfølgelig et håb og en intention om, at vi i løbet af året får sat nogle af de initiativer i gang, vi gerne vil, så vi ikke ender på 12-14 mio. kr, siger velfærdsdirektør Per Ullerichs.

Men er det realistisk, at beløbet bliver lavere?

- Det er stadigvæk vores ambition, men det bliver vanskeligt, fortsætter han.

90 nye borgere Ældreplejen er udover udfordringerne med rekrutteringen også presset af, at sygeplejen det seneste år har skullet levere pleje til 90 nye borgere. Derudover er man heller ikke nået i mål med de planlagte besparelser på 6,7 mio. kr., man fra politisk side vedtog sidste år.

I det lå blandt andet besparelser på kompressionsbehandling, medicindispensering, sårbehandling og en lang række andre tiltag. Men meget af det er siden blevet udskudt.

- Vi er ikke kommet særlig langt. Vi er ikke kommet længere end besparelser for et par mio. kr. Vi kæmper med et stort behov for at rekruttere nye medarbejdere. Det gør, at vi har et højt vikarforbrug. Vi er enormt taknemmelige for vikarerne, fordi det viser, at vi netop sætter borgerne først. Men vikarer er også dyrere end fast personale. Så vi håber at nå i mål. Men det bliver svært, siger Per Ullerichs.

Formanden for ældre, social og sundhedsudvalget, Birgit Roswall (V), er også bevidst om den svære økonomiske situation. Men hun fortæller samtidig, at man belært af tidligere år har sat penge af i det kommunale budget, der kan afhjælpe uforudsete udgifter. I 2021 har man sat 18 mio. kr. af i en 'robusthedspulje'.

Har sat penge af - Økonomisk er vi pressede, fordi vi ikke kan holde budgettet. Men i forbindelse med budgetforhandlingerne, var vi klar over, at det var en udfordring her, fordi der også var overskridelser sidste år. Derfor har vi sat en robusthedspulje af til netop det her, siger hun og fortæller, at især sygeplejen også bliver presset af, at man som indlagt på et hospital bliver hurtigere og hurtigere udskrevet. Det gør, at kommunerne skal løse - og betale for - nogle af de komplekse plejeopgaver, der ellers tidligere hørte til på sygehusene.

- Det er derfor, vi går og venter på en sundhedsreform, der kan kompensere os for noget af det ekstraforbrug. Men vi er nødt til selv at se på, hvilke ydelser, vi skal tilbyde, og hvad det koster at levere, så vi kan lave realistiske budgetter, der ikke skrider hvert år, siger hun.

Hvordan har du det som udvalgsformand for et område med, at budgetterne skrider år efter år?

- Jeg er optaget af, at vi holder økonomien. Det skaber et udgangspunkt for alt arbejde. Men jeg er også optaget af, at borgerne får den hjælp, de har brug for. Og sidstnævnte er vi ikke selv herre over. Men borgerne skal ikke komme i klemme i et spil mellem kommuner og regioner om, hvem der skal betale for den hjælp, de har brug for.

Kan du acceptere det?

Men kan du acceptere, at budgetter igen og igen bliver overskredet?

Artiklen fortsætter under boksen Problemfyldt ældreområde Ældreområdet i Gribskov har de seneste mange år været ramt af problemer.



Først med skandalesagen med Attendo, der fik taget både hjemmepleje og hjemmesygeplejen fra sig, efter en årrække med alvorlige påbud samt en overfakturering på 13,4 mio. kr., hvor de blandt andet havde sendt regninger for pleje af borgere, der ikke længere var i live.



Da dele af ældreplejen efterfølgende blev sendt i udbud igen, afviste flere private firmaer at byde ind, fordi kommunen ikke ville betale, hvad det koster at levere pleje, lød kritikken.



Derfor oprettede Gribskov Kommune sin egen hjemmesygepleje- og sidenhen også hjemmeplejeenhed. Her har der dog også været store udfordringer.



Blandt andet er budgettet gentagne gange skredet, ligesom flere borgere er stået frem her i Ugeposten og har fortalt om, hvordan deres pårørende i den sidste tid blev svigtet af kommunen.



Ugeposten har ligeledes kunnet beskrive, hvad fagforening kaldte for 'et betændt arbejdsmiljø', der resulterede i gennemsnitligt sygefravær i hjemmesygeplejen på 11 pct. i 2020.



Sygefraværet, et stort antal opsigelser og udfordringer med at ansætte nye folk betød, at man i 2020 brugte 16 mio. kr. på vikarer i kommunens ældrepleje alene.

- Både ja og nej. Jeg kan leve med det, hvis det kan forklares. Jeg kan ikke leve med det, hvis der ikke er gode grunde bag, eller hvis det skyldes manglende styring. Men hvis jeg får at vide, at vi skal servicere borgergrupper, vi aldrig tidligere har skulle sørge for, kan jeg godt stå på mål for det. For de udgifter kan vi ikke selv forhindre, siger hun.

Og netop borgerhensynet er det, der vejer tungest hos Per Ullerichs.

- Vi skal have organisationen kørt ind med alle de ambitioner, vi har. Men vores fokus er borgerne og at lykkes i hverdagen ude i de enkelte hjem. Vi vil enormt gerne have organisationen på plads, og borgerne har førsteprioritet. Når de har det, er det klart, at vi kan blive pressede på økonomien, når der pludselig kommer 15 pct. flere borgere ind.

Har undervurderet det Det er ikke første gang, budgetterne på ældreområdet ikke holder. Er I for ambitiøse, siden budgetterne bliver ved med at skride?

- Jeg tror, at vi - efter at have haft private leverandører i mange år - har undervurderet udfordringerne med at etablere en kommunal enhed. Blandt andet fordi vi har måttet skabe ledelsen, medudvalg og hele organisationen fra bunden. Det har vi undervurderet. Og så har corona ved gud ikke gjort det lettere, siger Per Ullerichs.

Men selvom de første prognoser altså tyder på et millionhøjt merforbrug, mener Birgit Roswall ikke, det bliver nødvendigt med nye besparelser på ældreområdet.

- Man kan aldrig garantere noget. Men jeg ser ikke for mig, at det er muligt at reducere servicen over for borgerne mere, end den allerede er. Jeg ser for mig, at vi skal nytænke, hvordan vi leverer nogle ydelser - men jeg mener ikke, vi kan spare mere på selve plejen, siger hun.

Problemfyldt ældreområde