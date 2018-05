Gribskovs Lærere demonstrerede ved en vandgang i 2013, da den store konflikt med lock-out var på sit højeste. Foto: Mette Maj Brochorst

Overenskomst kick-starter lærere

Gribskov - 01. maj 2018 kl. 08:56 Af Hanne Guldberg Mikkelsen

Nu skal der sikres ro om arbejdstiden for lærerne i Gribskov.

Det mener formand og næstformand i børne- og familieudvalget, Sisse Krøll Willemoes (NG) og Allan Nielsen (S).

De netop afsluttede overenskomstforhandlinger sikrede ikke lærerne en ny aftale, men en kommission, der skal se på lærernes vilkår og arbejde indtil 2021.

- Vi vil på første møde tage op til beslutning, at der skal indledes drøftelser mellem Gribkov-Halsnæs lærerkreds og kommunen om arbejdstidsaftale. Indenfor den ressource, der tildeldes skolerne, siger Allan Nielsen, næstformand.

- Der er den ressource, der er - så må kommune og fagforening finde ud at lave en arbejdstidsaftale på det grundlag. Vi skal ikke som udvalg og byråd diktere, men sikre, at der er en ressourcemæssig ramme.

Dokumentation

Allan Nielsen, der selv underviser på Gribskolen og er sagsbehandler i DLF (Danmarks Lærerforening) mener, at lærerne vil pege på »noget omkring deres forberedelsestid«.

- Og vi bakker op om en bedre forberedelsestid - så kan der være andre ting, man ikke kan lave, siger Allan Nielsen

Allan Nielsen peger her på et effektiviseret forældresamarbejde, at droppe dokumentationsaftaler eller lignende for at hente de midler, som kan dække den forberedelsestid, der formentlig står øverst på lærernes ønskeseddel.

- Det kan være, lærerne sidder for meget foran en computer og dokumenterer - og at der kan hentes noget der.

Ideen om at få en aftale på plads er ikke ny i Gribskov.

- Siden den 1. januar har vi haft den her snak jævnligt, men afventet med respekt forhandlingerne på det store bord mellem KL og lærerne og det kommunale område - og vi har holdt os lidt tilbage. Var det endt med en aftale, havde vi trukket os tilbage - men nu giver det god mening, at vi træder til og peger på, at vi skal have lavet en lokal arbejdstidsaftale, siger Allan Nielsen.

En aftale skal ikke kun i stand for lærernes skyld, mener næstformanden for børne og familieudvalget - det skal også ske af hensyn til muligheden for at tiltrække arbejdskraft.

- Kommuner, der kan lave aftaler, har lettere ved at få arbejdskraft - og det er problem på skolerne p.t. at finde den uddannede arbejdskraft. Får vi en ordentlig arbejdstidsaftale, vælger man os fremfor andre. Det tror jeg på, siger Allan Nielsen.

Optimistisk formand

Formand for børne- og familieudvalget, Sisse Krøll Willemoes (NG) er optimistisk i forhold til at skabe flertal for en forhandling om aftale.

- Jeg er meget optimistisk i forhold til at finde et flertal, siger Sisse Krøll Willemoes og peger på, at både Venstre og Konservative i udvalget er positivt indstillede.

- Det er vigtigt at få lavet den nu, for med den foreliggende overenskomst er der ingen aftale for lærerne - de er i venteposition til 2021, hvor kommissionen er færdig. Vi vil have, at lærerne får ro om deres arbejdsforhold indtil da.

Næste møde i udvalget for børn og familie er den 29. maj - herefter kan forhandlinger mellem kommune og lærere formentlig indledes.

Lov 409 fra 2014 og bilag 4 fra 2015 er det, der som et forståelsespapir p.t. danner grundlag for lærerne arbejdsvilkår.

I alle kommuner i Nordsjælland eksisterer enten et forståelsespapir eller en aftaleramme om lærernes arbejdstid.

mikk