Over 20.000 bakker op om fiskernes nej til kamera

15 fiskekuttere får snart monteret et kamera på deres fartøj, herunder fiskere, der sejler ud fra Gilleleje Havn. En beslutning, som er truffet af regeringen, med henblik på at sikre, at blandt andet reglerne for bifangst af torsk overholdes i forbindelse med jomfruhummerfiskeri. Bekendtgørelsen om elektronisk monitorering med kamera er nu trådt i kraft, og det er derfor et spørgsmål om tid, før Fiskerikontrollen melder deres ankomst. Imens kører en underskriftsindsamling mod kameraovervågning af erhvervsfiskerne ufortrødent videre i håb om at modvirke beslutningen. En indsamling, som er søsat af Danmarks Fiskeriforening, og som nu er nået op på 20.000 underskrifter. En stor stigning fra cirka 7000 for få uger siden.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her