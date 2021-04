Outdoor-tyv på spil

Af Camilla Nissen

Nogle jakker, vandrestøvler og et telt er mellem mandag eftermiddag klokken 16.00 og tirsdag formiddag klokken 09.45 blevet stjålet fra en bil, der holdt på en p-plads på Svend Henriksens Vej. Tyven har brudt låsen på bilens ene dør op for at skaffe sig adgang til tingene.