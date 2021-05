Oscar-vinder vises i biografen

Filmen 'Sound of Metal', der i år vandt en Oscar for bedste klipning, kan nu ses i Tisvilde Bio. Det er den danske klipper Mikkel E.G. Nielsen der har klippet filmen og altså dermed vandt en Oscar.

'Sound of Metal' er instrueret af Darius Marder og handler om trommeslageren Ruben, der kører rundt i sin gamle bus sammen med sin kæreste, der er sanger.

Ruben har haft et misbrugsproblem og kæmper med det og med at blive anerkendt for sin musik. Han opdager pludseligt, at han er ved at miste hørelsen.

Det vender hans liv på hovedet. Kan man være musiker og døv? Kan han lære at acceptere et liv som døv?