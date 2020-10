Se billedserie Ni-årige Freja blev dagens pige i skysovs, da hun fandt 1000 kr. på gaden. Privatfoto

Oscar tabte hele sin løn: Så kom ærlig 9-årig til undsætning

Gribskov - 29. oktober 2020 kl. 15:53 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

I hele sin efterårsferie havde 14-årige Oscar Pagter Backer knoklet for at tjene lidt lommepenge ved at hjælpe en ældre dame. Men på vej hjem tabte han pengene. Heldigvis findes der stadig ærlige mennesker.

- Hele ferien havde jeg hjulpet en ældre kvinde med en masse ting. Hun gav mig lidt ekstra, fordi hun synes, jeg havde fortjent det, fordi jeg havde arbejdet dag og aften, og jeg havde handlet, gået med hendes hund og havde gjort rent, fortæller Oscar Pagter Backer.

- Jeg forlod hendes hus om aftenen, men da jeg kom hjem, manglede jeg pengene. Jeg var ret meget i panik. Det var så dum en ting, som at jeg havde lagt pengene ned oven på mine handsker, og så stoppede jeg og tog handskerne på, og pengene røg ud.

Men Oskar Pagter Backers udfordring var, at han ikke kunne huske, hvor han havde taget handskerne på.

- Jeg tog straks mit tøj på og kørte ned i byen og kørte rundt kl. 21 og ledte efter pengene i byen. Jeg gik den rute, jeg havde cyklet, frem og tilbage. Jeg ledte i buske og i hække, men fandt ikke noget, fordi det var helt mørkt.

Dagen efter tog Oskar Pagter Backer og nogle venner ud og ledte efter pengene igen. Men uden held.

- Så spurgte min mor, om ikke vi kunne lave et Facebook-opslag, og så kunne det være, nogle ærlige mennesker havde fundet dem.

Som sagt så gjort. Opslaget blev lagt op i en lokal Helsinge-gruppe. Efter et par bemærkninger med kommentar som 'godt forsøgt', så Sofie Toftegaard Larsen opslaget.

- Min datter Freja på ni år var på vej i skole, og ved Skolegade lå der pludselig 1000 kr. midt på cykelstien. Freja samlede dem op og så, om der var nogen, der ledte efter dem. Men det var der ikke. Så hun tog dem med i skole og spurgte sin lærer, hvad hun skulle gøre. Men de kunne ikke rigtig gøre noget, når pengene ikke var fundet på skolens område.

Da Freja kom hjem, spurgte hun sin mor, hvad de kunne gøre. Men det var en smule svært at efterlyse nogen, der manglede 1000 kr. Og det var så her, hun så Oskar Pagter Backers Facebook-opslag.

- Freja blev rigtig glad, da hun hørte, at han efterlyste dem. Som min datter selv sagde, havde hun ikke kunnet lide at bruge dem, fordi der var nogen, der manglede dem. Min datter sagde helt af sig selv, at han skulle have pengene tilbage. Selvom vi har forsøgt at opdrage vores børn ordentligt, ved man aldrig, hvordan børn reagerer. Men det kom fra hende selv. Oskar skulle have de penge tilbage.

Sofie Toftegaard Larsen skrev derfor hurtigt til Oskar Pagter Backer. Og her var glæden til at tage og føle på.

- Jeg har simpelthen knoklet så meget for de penge, og så mister jeg dem. Jeg stod med nul kroner lige pludselig. Og så fik jeg dem tilbage. Det er helt vildt, at en ni-årig pige er så godt opdraget. Jeg synes virkelig, det er flot.

- Jeg blev simpelthen så glad. Jeg ringede til min far med det samme. Jeg havde ikke lige nogle penge på mit kort, så jeg spurgte, om han hurtigt kunne overføre nogle penge. Jeg havde virkelig lyst til at give Freja en gave. Og så skyndte jeg mig ellers bare ned til dem. Jeg var så lykkelig.

Findeløn til Freja Freja fik derfor en findeløn på 150 kr.

- Det var rigtig sødt af Oskar. Vi sagde ellers, at han ikke behøvede noget. For os var det nok at se, hvor glad Oskar blev, da han fik pengene tilbage. Det var det eneste, der betød noget.

På Facebook har fortællingen om den ærlige Freja gjort indtryk på mange. Som findeløn har flere givet Freja nogle småbeløb til lidt slik.

Den reaktion har gjort indtryk på Freja. Men har samtidig også overrasket hende, siger Sofie Toftegaard Larsen.

- Freja er meget rørt og glad. Men det har også været mærkeligt for hende. For som hun siger: Gør alle mennesker ikke sådan? Hun regner med, at alle folk er sådan.

Hele sagen har samtidig også lært Freja en vigtig lektie.

- Hvis jeg nogensinde finder noget igen, vil jeg gøre det samme, siger hun. Det er så dejligt. Hun har virkelig forstået glæden i at give, slutter Sofie Toftegaard Larsen.