Opråb fra politiet: Bliv væk fra isen

Torsdag eftermiddag modtog politiet en anmeldelse om, at - hvad der lignede - en familie og deres hund gik rundt på den tynde is på søen ved Dr. Mølle Strandvej. Da politiets patrulje nåede frem til søen, var der dog på det tidspunkt ingen at se ude på isen.

Nordsjællands Politi minder derfor endnu engang om, at det er ulovligt at færdes på isen - med mindre kommunen har kontrolleret isens tykkelse og sat et skilt op om mulighederne for at færdes på isen.