Komikeren Melvin Kakooza på billedet til venstre stiller op til fodboldkamp torsdag klokken 15.00 i Vejby på Nikolaj Koppels hold. De skal dyste mod et hold, som tv-kokken Claus Meyer har samlet. De spiller for de fiktive hold Kikhavn BK og Rågeleje FF, som er opfundet til lejligheden. Foto: Ricky John Molloy

Oplev stjerner spille fodbold i Vejby

Det forlyder, at vennerne blandt andet er det meste af musikfamilien Koppel, tv-værterne Joakim Ingversen og Thomas Skov, komiker Melvin Kakooza, skuespiller Rasmus Botoft, designer Anders Faarborg, tidligere håndboldlandsholdsspiller Claus Møller Jakobsen og komiker Brian Lykke spiller for Kikhavn.

Og for Rågeleje FF forlyder det, at Claus Meyer, den lokale tennis- og squashkonge Nils Raffel, skuespiller Martin Buch, tidligere fodboldlandsholdsspiller Jan Bartram og DR3-profilen Martin Johannes Larsen stiller til start.

Arrangørerne ved godt selv, at kampen ikke sportsligt set nødvendigvis blive en milepæl i sportshistorien. Selvom der ifølge en meddelelse fra arrangørerne vil »blive demonstreret kreative måder at tilgå fodboldspillet på, der vil kunne få selv garvede, voksne fodboldconnaisseurs til at fælde tårer af glæde«.

Grunden til, at Nikolaj Koppel og Claus Meyer udfordrer hinanden på denne måde, er, at de har sommerhus i hver deres område. I en kombination af corona-kreativitet og almen sommerboldspilstrang mellem venner, har de besluttet sig for at afgøre, om det er den østlige eller vestlige del af den nordsjællandske sommerkyst, som får håneret i et helt år.