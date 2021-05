Artiklen: Oplev nationalparkens natur, når mørket tager over

Nationalparken har sammen med Grønnessegård Gods, Nordsjællands Naturskole, Need for Nature og KFUM-spejderne i Græsted arrangeret fire gratis oplevelser, hvor man kan opleve naturen i nationalparken, når mørket falder på.

Nattero Fredag kan man prøve en anderledes naturoplevelse, hvor man vandrer stille gennem skoven, mens mørket sænker sig, og nattens lyde og dufte tager over. Stilheden og mørket skærper sanserne og får roen til at sænke sig.

Aftenen slutter rundt om bålet, hvor der serveres en let anretning med lokale råvarer.

Natteravn

Lørdag kan man givev børnene lov til at være længe oppe for at opleve naturens lyde og dufte, når dagen går på hæld, og månen står op.